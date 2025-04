Corpo trovato nel fiume identificata la vittima | di chi si tratta

fiume Serio, nei pressi del ponte della statale provinciale 35, in via Guglielmo d’Alzano. A fare la segnalazione è stato un passante, che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per supportare i rilievi. Il Corpo della donna trovato nel fiume ad Alzano Lombardo è stato identificato. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Funerali di Sara Campanella, la diretta a “Storie Italiane” ma è polemica: cosa succedeLeggi anche: Liliana Resinovich, le parole dell’avvocato del marito SebastianoAlzano Lombardo, trovato il Corpo sul SerioLa scena è apparsa subito anomala: la donna era semivestita, indossava soltanto biancheria intima e una canottiera, ed era riversa su un tratto sassoso nei pressi del fiume, vicino al pilone del ponte. Tvzap.it - Corpo trovato nel fiume, identificata la vittima: di chi si tratta Leggi su Tvzap.it Un ritrovamento inquietante ha scosso Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove nella tarda mattinata di ieri, domenica 6 aprile 2025, è stato scoperto il cadavere lungo il greto delSerio, nei pressi del ponte della statale provinciale 35, in via Guglielmo d’Alzano. A fare la segnalazione è stato un passante, che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per supportare i rilievi. Ildella donnanelad Alzano Lombardo è stato identificato. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Funerali di Sara Campanella, la diretta a “Storie Italiane” ma è polemica: cosa succedeLeggi anche: Liliana Resinovich, le parole dell’avvocato del marito SebastianoAlzano Lombardo,ilsul SerioLa scena è apparsa subito anomala: la donna era semivestita, indossava soltanto biancheria intima e una canottiera, ed era riversa su un tratto sassoso nei pressi del, vicino al pilone del ponte.

Alzano Lombardo (Bergamo), identificato il corpo della donna trovato nel Serio: si indaga per omicidio. Identificata la donna trovata senza vita ad Alzano. Oggi l’autopsia. Alzano Lombardo, trovato cadavere di una donna sulla riva del fiume Serio. Ipotesi omicidio. Giovane donna trovata morta seminuda vicino al fiume: indagine per omicidio. Donna trovata morta nel fiume Serio: la Procura indaga per omicidio volontario. Identificata la donna in riva al Serio: morta almeno 48 ore prima del ritrovamento, anticipata l’autopsia. Ne parlano su altre fonti

Alzano Lombardo (Bergamo), identificato il corpo della donna trovato nel Serio: si indaga per omicidio - È stata identificata la donna trovata morta domenica sul greto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo: si tratta di una 44enne, marocchina, che, secondo quanto riferito, avrebbe avuto "una vita molto dif ... (msn.com)

Identificata la vittima del fiume Serio: indagini in corso per omicidio - È stata identificata la donna trovata senza vita domenica sul greto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo. La vittima, una 44enne di origine marocchina, non era residente nella Bergamasca, ma aveva pare ... (notizie.it)

Donna trovata morta nel fiume Serio: è stata disposta l’autopsia sul corpo, si indaga sulla sua identità - É stata disposta l'autopsia sulla donna che domenica mattina è stata trovata senza vita nelle acque fiume Serio ad Alzano Lombardo (Bergamo) ... (fanpage.it)