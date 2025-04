Corea del Nord si corre la maratona internazionale per la prima volta dal Covid

maratona internazionale della Corea del Nord torna per la prima volta dal Covid. L'ultima è stata nel 2019. Centinaia di corridori hanno partecipato alla 31esima edizione della corsa a Pyongyang. Pak Gum Dong è arrivato primo nella maratona maschile, tagliando il traguardo dopo due ore, 12 minuti e 11 secondi. Jon Su Gyong ha vinto la maratona femminile, con un tempo di 2 ore e 25 minuti e 50 secondi.

