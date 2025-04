Convocati Bologna la lista completa in vista della sfida casalinga contro il Napoli Il comunicato

Convocati Bologna, l'elenco dei Convocati in vista della sfida contro il Napoli. Ecco la lista completa UFFICIALE della squadra Questo l'elenco dei Convocati di Vincenzo Italiano per la partita di stasera Bologna Napoli. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega. Attaccanti: .

