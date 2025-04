Lanazione.it - Convegno "Disabilità, diritto alla scelta e progetto di vita"

Arezzo, 7 aprile 2025 – Un momento di confronto e approfondimento per promuovere una cultura dell'inclusione e dell’autodeterminazione delle persone con: questo l’obiettivo deldi”, che si terrà il prossimo 12 aprile a Arezzo, in via Pellicceria 23 (Palazzo ex Scuole Chiarini – sede del Polo delle Economie Immateriali). L’incontro, promosso dall’Associazione Crescere in collaborazione con Cesvot, Fondazione Arezzo Comunità, Autismo Arezzo, ToscanAbile e Fondazione Riconoscersi, è articolato in una serie di interventi specialistici a partire dalle ore 15:00, e vedrà la partecipazione di esperti, operatori del settore e rappresentanti istituzionali, con i saluti iniziali del Garante delledel Comune di Arezzo e dei partner dell’evento.