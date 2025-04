Controlli dei Carabinieri chiusa un’attività

Carabinieri di Taranto continua a intensificare i servizi di controllo del territorio, mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati.Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Taranto, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), ha condotto un’operazione ad “alto impatto” nei quartieri di Tramontone, Talsano, Leporano e San Vito, con l’obiettivo principale di contrastare i reati predatori nelle residenze estive, spesso lasciate incustodite durante questo periodo.Durante le operazioni, in cui sono state identificate oltre cento persone, l’attività ha portato a: – denunciare tre persone, di cui due per evasione e una per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; – sospendere un’attività commerciale per irregolarità riscontrate in relazione a omesse elaborazioni D. Tarantinitime.it - Controlli dei Carabinieri, chiusa un’attività Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoIl Comando Provinciale deidi Taranto continua a intensificare i servizi di controllo del territorio, mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati.Nei giorni scorsi, la Compagniadi Taranto, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), ha condotto un’operazione ad “alto impatto” nei quartieri di Tramontone, Talsano, Leporano e San Vito, con l’obiettivo principale di contrastare i reati predatori nelle residenze estive, spesso lasciate incustodite durante questo periodo.Durante le operazioni, in cui sono state identificate oltre cento persone, l’attività ha portato a: – denunciare tre persone, di cui due per evasione e una per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; – sospenderecommerciale per irregolarità riscontrate in relazione a omesse elaborazioni D.

Controlli dei Nas in Abruzzo, chiusi quattro panifici - (ANSA) - PESCARA, 15 MAR - Negli ultimi giorni i Carabinieri del NAS di Pescara hanno effettuato una serie di controlli finalizzati ... per quattro esercizi. Per un'attività dell'Aquilano ... (msn.com)

Controlli dei Carabinieri in provincia: denunciati imprenditori per violazioni di sicurezza - In recenti controlli svolti dai Carabinieri nelle province ... evidenziando l’importanza di adeguarsi alle norme vigenti. Sospensione di un’attività imprenditoriale a Cori A Cori, i Carabinieri hanno ... (gaeta.it)

ORIA - Ieri controlli straordinari interforze di Carabinieri, Polizia e Finanza - Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri ... esito dei controlli agli esercizi commerciali sono state elevate sanzioni ... (manduriaoggi.it)