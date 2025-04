Controlli con l' unità cinofila nei luoghi più frequentati dai giovani a Formigine

Formigine, in collaborazione con l'unità cinofila del Comando di Sassuolo composta da Hector e dai suoi conduttori, ha effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio, finalizzata in particolare alla prevenzione ed al contrasto. Modenatoday.it - Controlli con l'unità cinofila nei luoghi più frequentati dai giovani a Formigine Leggi su Modenatoday.it Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale di, in collaborazione con l'del Comando di Sassuolo composta da Hector e dai suoi conduttori, ha effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio, finalizzata in particolare alla prevenzione ed al contrasto.

