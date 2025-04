Contro la violenza sulle donne nuova manifestazione martedì a Bergamo

Contro. La Rete bergamasca Contro la violenza di genere torna in piazza a Bergamo, l’8 aprile alle 18.30 in Largo Rezzara. Ecodibergamo.it - Contro la violenza sulle donne, nuova manifestazione martedì a Bergamo Leggi su Ecodibergamo.it L’IN. La Rete bergamascaladi genere torna in piazza a, l’8 aprile alle 18.30 in Largo Rezzara.

Contro la violenza sulle donne, nuova manifestazione martedì a Bergamo. Il Veneto lancia la nuova campagna "Sicura" per fermare la violenza contro le donne. Lanzarin: «Le vittime non temano di chiedere aiuto». Violenza sulle donne: "Se non voglio, non puoi", il video della nuova campagna di "Una Nessuna Centomila". Il Veneto lancia Sicura, la nuova campagna contro la violenza sulle donne. Violenza sulle donne, in Cdm il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio. “Feminas. Cagliari contro la violenza. Corpi e parole”: approvato il nuovo calendario condiviso della rassegna organizzata dal Comune contro la violenza di genere. Ne parlano su altre fonti

Una sfida educativa contro la violenza di genere - La disumanizzazione, la mancanza di alfabeti emotivo-affettivi e un linguaggio che diventa sempre più violento, soprattutto per quel che concerne la ... (msn.com)

Femminicidio: la nuova legge per combattere la violenza sulle donne - La ministra Roccella chiede un approccio unitario per approvare la legge sul femminicidio. (notizie.it)

Violenza contro le donne, nasce la campagna «Sicura». Come funziona - VENEZIA - La prima campagna di informazione e comunicazione messa in campo dalla Regione del Veneto per contrastare la violenza contro le donne si chiamava “Non sei sola, affidati ... (ilgazzettino.it)