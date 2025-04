Ilfattoquotidiano.it - “Contro la guerra, 7 designer per Emergency”: la ong porta in mostra a Milano progetti di pace e disobbedienza civile

La giustizia può passare per un proiettile? Si possono perseguire fini edificanti con mezzi cruenti? Gli atti ordinari non hanno forse un valore trasformativo? Inviare lettere di amore, parlare con un “avversario”, custodire le relazioni tra persone e società possono rendere obsoleti fili spinati e muri di separazione? Come rimettere in connessione ciò che è stato separato, ricucendo le ferite, le cesure della storia e delle nostre vite?Sono le domande da cui parte laorganizzata dalla ongalla Triennale, in occasione dellaDesign Week. Una riflessione necessaria che interroga il senso stesso del vivere insieme, in un tempo in cui lasembra essere tornata ovunque. Non solo come fatto geopolitico, ma come linguaggio, ideologia e forma del pensiero. E allora– che da sempre cura le vittime dei conflitti, restituendo dignità là dove regna il conflitto – propone un gesto diverso ecorrente.