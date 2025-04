Ilgiorno.it - Contributo per il plateatico, veleni su Un Lago diVino

Primavera di polemiche, quella di Sarnico dove si discute per il costo dei plateatici in vista della manifestazione “Un” che si svolgerà il 3 e 4 maggio prossimi. A organizzare è l’associazione Sarnicom, che ha richiesto a diverse attività commerciali 300 euro di sponsorizzazione, che comprenderanno la possibilità di estendere ilin quei due giorni. Il consigliere di minoranza Giorgio Bertazzoli lamenta la richiesta di denaro. "Quest’anno, a causa dei lavori in Contrada, l’evento “Un” sarà spostato sul lungo– dice - E come risponde l’Amministrazione di Sarnico guidata dal sindaco Ghigo Arcangeli? Chiedendo ai commercianti della zona 300 euro per poter semplicemente estendere il proprioin occasione dell’evento. Un evento dovrebbe portare gente ai nostri commercianti, non essere un’occasione per spillare loro denaro".