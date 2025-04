Contributi dalla Regione per valorizzare il Lago di Sartirana

Lago di Sartirana. Regione Lombardia ha approvato il piano di riparto dei fondi destinati agli enti gestori delle riserve naturali stanziando 1.750.000 euro per supportare interventi di manutenzione straordinaria, recupero e valorizzazione. Un contributo di 28mila euro per interventi di valorizzazione al Lago di Sartirana.

