Conte perde un titolarissimo | forfait dell’ultima ora per Bologna-Napoli

Conte deve fare i conti con un nuovo stop a ridosso della partita. La notizia arriva ad un paio d'ore dal calcio d'inizio della sfida contro il Bologna.Conte perde un titolarissimo: forfait dell'ultima ora per Bologna-Napoli (LaPresse) – Calciomercato.itDomenica scorsa, contro il Milan, a dare forfait era stato Scott McTominay, oggi, invece, è toccato ad un altro titolarissimo, Alex Meret. Al suo posto, così, il tecnico pugliese, per sfidare i rossoblu di Vincenzo Italiano, è pronto ad affidarsi a Scuffet. L'articolo Conte perde un titolarissimo: forfait dell'ultima ora per Bologna-Napoli proviene da CalcioMercato.it.

