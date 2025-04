Ilgiorno.it - “Conosci degli infami, ti devo ammazzare”. Aggressione in stile Latin King a Monza, parla l'esecutore materiale

, 7 aprile 2025 - "Il coltello non c'è mai stato e ci sono i video delle telecamere a provarlo. Infatti le ferite non sono profonde. A provocarle è stato il coccio di una bottiglia, era lui ad impugnarla e si è fatto male mentre ci rotolavamo per terra". Are è il presuntodella violentaa coltellate commessa nel giugno scorso ai danni di un connazionale 25enne all’ombra deinei pressi dei giardini pubblici del “Nei”, in via Enrico da. Per questa vicenda, al processo abbreviato davanti alla gup del Tribunale diFrancesca Bianchetti la cui sentenza è slittata al 15 aprile, la Procura diha chiesto per il principale accusato di tentato omicidio, P.H.B.S., ecuadoriano del 2001 residente in provincia di Varese, la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione ciascuno è stata chiesta per D.