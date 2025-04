La Capitale della Repubblica Democratica delè paralizzata dopo le violenteche hanno colpito, provocando la morte di almeno trenta persone. La situazione è drammatica:trasformate in, abitanti costretti a muoversi in piroga o a nuoto tra detriti e macerie.

Tgcom24.mediaset.it - Congo, a Kinshasa strade come fiumi: la città colpita da piogge torrenziali

Tra i bambini che sopravvivono tra le strade di Kinshasa. «Una delle sfide più difficili della vita».

Morti nelle strade e bombe negli ospedali a Goma. L’Onu: “Allarme umanitario”.

AFRICA/CONGO RD - “L’insicurezza prevale a Bukavu dove non passa notte che non si ritrovino tre-quattro cadaveri in strada”.

Repubblica Democratica del Congo, dopo la presa di Goma gli insorti proseguono verso Sud.

Assalto dei ribelli, morti per strada e ambasciate sotto attacco: Congo nel caos.

Fuori dalla gabbia della “non vita” A Kinshasa a fianco dei bambini di strada.