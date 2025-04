Thesocialpost.it - Confindustria nomina Federico Silvestri nuovo AD del Gruppo 24 Ore. Presidente sarà Maria Carmela Colaiacovo

Leggi su Thesocialpost.it

, azionista di maggioranza del24 Ore, ha definito le nomine per ilConsiglio d’Amministrazione deleditoriale. Il Consiglio Generale di Presidenza disi è riunito e, attuale DG Media & Business Il Sole 24 ORE, è statotoAmministratore delegato del24 Ore scelto da Emanuele Orsini,di. Per la presidenza, il nome scelto è, in sostituzione di Edoardo Garrone. I candidati per la composizione del Cda della lista presentata darisultano: Ravera Secondina Giulia; Brusco Franca; Griccioli Gaia;; Cecchi Martina; Dompé Sergio; Gianfranco Luigi; Stirpe Maurizio; Scudieri Paolo; Somma Francesco; Mascarino Paolo.I candidati Ravera Secondina Giulia, Brusco Franca e Griccioli Gaia hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art.