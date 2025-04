Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco Inter | Infortuni? Non cambiano il nostro obiettivo! I nerazzurri son ben organizzati Gioca Müller? Vi dico…

Conferenza stampa Kompany pre Bayern Inter: ecco le parole del tecnico dei bavaresi alla vigilia della sfida di Champions LeagueCosi Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, nella Conferenza stampa pre sfida contro l’Inter, valida per i quarti di finale di Champions LeagueMULLER GIOCHERA’?- «La cosa più importante è la preparazione alla partita con l’Inter, questa decisione va rispettata. La carriera di una leggenda come lui è così grande e bisogna portare rispetto, è un grande tema ma alla fine il mio ruolo è di prepararci alla prossima partita. Devo decidere chi giocherà in campo e pensare a questo. Detto questo, al Bayern si parla sempre, ma negli ultimi giorni la nostra testa è tutta puntata all’Inter, anche se è normale parlare di una leggenda come Thomas»Infortuni- «Cosa posso dire, siamo entrati in una situazione difficile. Internews24.com - Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco Inter: «Infortuni? Non cambiano il nostro obiettivo! I nerazzurri son ben organizzati. Gioca Müller? Vi dico…» Leggi su Internews24.com di Redazionepre: ecco le parole del tecnico dei bavaresi alla vigilia della sfida di Champions LeagueCosi Vincent, tecnico del, nellapre sfida contro l’, valida per i quarti di finale di Champions LeagueMULLER GIOCHERA’?- «La cosa più importante è la preparazione alla partita con l’, questa decisione va rispettata. La carriera di una leggenda come lui è così grande e bisogna portare rispetto, è un grande tema ma alla fine il mio ruolo è di prepararci alla prossima partita. Devo decidere chi giocherà in campo e pensare a questo. Detto questo, alsi parla sempre, ma negli ultimi giorni la nostra testa è tutta puntata all’, anche se è normale parlare di una leggenda come Thomas»- «Cosa posso dire, siamo entrati in una situazione difficile.

