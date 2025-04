Conferenza stampa Inzaghi pre Bayern Monaco Inter | Rientri dagli infortuni? Bastoni più sì che no Dimarco il contrario e Calhanoglu ha dolore! Dopo il Parma si è detto di tutto i cambi…

Conferenza stampa Inzaghi pre Bayern Monaco Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia del quarto d'andata di Champions LeagueLa Conferenza stampa di Simone Inzaghi, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Bayern Monaco Inter, sfida valevole per l'andata dei Quarti di Finale di Champions League. La Conferenza avrà inizio alle ore 19:00, noi di InterNews24 la seguiremo live.BASTA LA GRANDE MOTIVAZIONE DELLA CHAMPIONS PER SUPERARE LE FATICHE MENTALI E FISICHE DELL'Inter? – «Sappiamo quale è stato il nostro percorso, sappiamo dell'ultima partita dove non siamo felici del risultato perché volevamo vincere ma purtroppo siamo stati rimontati. Domani una sfida contro una squadra fortissima che assieme al Real Madrid penso sia la favorita per la vittoria finale, però la affronteremo come abbiamo sempre fatto.

