Concorso Polizia 1 500 posti a tempo indeterminato | date requisiti prove e bando

bando del nuovo Concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia. La scadenza per l’invio della domanda, da inoltrare esclusivamente online, è fissata a mercoledì 30 aprile 2025. date, requisiti, prove e dove trovare il bando: le cose da sapere.Concorso Polizia, i posti riservatiIl bando sul portale inpa.gov.it.Innanzitutto, dei 1.500 posti messi a Concorso 250 sono riservati a chi ricopre il ruolo di sovrintendente e altri 250 ai poliziotti già in servizio. Da menzionare, poi anche le altre riserve: 5 posti riservati a chi abbia l’attestato di bilinguismo; 75 posti riservati ai parenti di poliziotti o militari caduti per causa di servizio; 30 posti per gli ufficiali che hanno terminato, senza demerito, la ferma biennale; -15 posti per i diplomati al Centro studi della Polizia di Stato di Fermo. Lettera43.it - Concorso Polizia, 1.500 posti a tempo indeterminato: date, requisiti, prove e bando Leggi su Lettera43.it È stato pubblicato ildel nuovopubblico finalizzato all’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della. La scadenza per l’invio della domanda, da inoltrare esclusivamente online, è fissata a mercoledì 30 aprile 2025.e dove trovare il: le cose da sapere., iriservatiIlsul portale inpa.gov.it.Innanzitutto, dei 1.500messi a250 sono riservati a chi ricopre il ruolo di sovrintendente e altri 250 ai poliziotti già in servizio. Da menzionare, poi anche le altre riserve: 5riservati a chi abbia l’attestato di bilinguismo; 75riservati ai parenti di poliziotti o militari caduti per causa di servizio; 30per gli ufficiali che hanno terminato, senza demerito, la ferma biennale; -15per i diplomati al Centro studi delladi Stato di Fermo.

