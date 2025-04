Concorrenti The Couple cast completo di Ilary Blasi | come funziona il nuovo reality

Concorrenti di The Couple 2025: tutti i nomi del cast del nuovo reality The Couple stasera, lunedì 7 aprile 2025, partirà ufficialmente su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco vi saranno Francesca Barra, al posto di Simona Izzo che ha rinunciato, e Luca Tommassini opinionisti. Tra i Concorrenti di The Couple vi sono Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, e Pierangelo Greco. Nel cast anche le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli che in passato hanno partecipato a reality Circus su Canale 5, il reality dedicato al mondo circense e affidato a Barbara d'Urso.Non soltanto le sorelle, ma nella prima edizione spazio anche a una coppia di fratelli: Danilo e Fabrizio Mileto, originari dalla Puglia, sono i Concorrenti sconosciuti. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, farà coppia con Andrea Tabanelli.

