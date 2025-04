Concerto notturno per pianoforte e violino Viaggio in Duo

Baritoday.it - Concerto notturno per pianoforte e violino. Viaggio in "Duo" Leggi su Baritoday.it Dopo la sosta dei mesi invernali, riprende la Stagione Concertistica 2024/25 organizzata dal Dipartimento di Musica dell’Accademia con un evento musicale di straordinaria qualità.La suggestiva cornice del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari ospiterà, sabato 12 aprile alle ore 19:00.

Concerto notturno per pianoforte e violino. Viaggio in "Duo". I concerti del Quirinale Trio Hermes. Radio3 Rai, la musica dal vivo dal 10 al 16 febbraio. Fulvio Luciani e Massimiliano Motterle - Associazione Sala Greppi - eventi. Stradivarifestival 2024. Tre giorni all'insegna della musica di eccellenza al Museo del Violino. Questa sera Gidon Kremer Trio. All’Auditorium di Santa Maria in Gradi il concerto del duo composto da Anyla Kraja e Fausto Di Cesare. Ne parlano su altre fonti

Concerto Dreamlight: immergetevi nel mondo della serie Arcane con pianoforte e violino - Riscoprite le emozioni provate guardando la serie Arcane in un concerto eccezionale, in cui le colonne sonore originali saranno suonate al pianoforte e al violino, l'1 e il 2 aprile 2025. (sortiraparis.com)

Masterpieces for Violin and Piano - Il Capriccio Italiano Festival continua ad offrire spettacolo ed esibizioni di livello nella fantastica cornice della Capitale. La rassegna promette musica di grande qualità anche nel prossimo appunta ... (romatoday.it)

Concerto di Natale con Giuseppe Albanese al pianoforte - (ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Il tradizionale Concerto ... diploma in viola, brillante-mente in composizione e in direzione d'orchestra con il massimo dei voti. Studia inoltre violino, pianoforte ... (msn.com)