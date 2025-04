Conceicao Juve le trattative per l’acquisto del numero 7 bianconero sono ferme! Ecco come stanno le cose allo stato attuale

JuventusNews24Conceicao Juve, le negoziazioni per l'acquisto del portoghese sono ferme! Ecco come stanno le cose Giungono novità sul calciomercato Juve. Su X Giovanni Albanese traccia la situazione che riguarda le operazioni di acquisto di Francisco Conceicao. Ecco come stanno le cose con il Porto in merito alla trattativa per l'acquisto del portoghese.PAROLE – «In questo momento i ragionamenti sul riscatto di Conceicao sono congelati, prima di tutto la Juventus deve capire quali competizioni dovrà affrontare il prossimo anno e quale sarà il progetto tecnico».

Juventus, Conceicao dall'acquisto 'certo' a 90 minuti in panchina. E ora c'è un messaggio sui social - C`è un caso Conceicao alla Juventus? Quella contro la Roma non è stata una serata da ricordare per il portoghese, che è rimasto fuori non solo dai titolari ma. (msn.com)

Juventus: Conceicao, Kolo Muani e Veiga verranno rispediti al mittente - Secondo il giornalista Mirko Nicolino i tre calciatori non verranno riscattati, le loro tre storie in bianconero sono però molto diverse ... (it.blastingnews.com)

Perchè Conceicao non gioca con Tudor? Solo 25 minuti in due gare per l'esterno della Juve - L'arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus ha cambiato molte cose. La formazione bianconera sta acquisendo una nuova mentalità e la trasferta di Roma lo conferma pienamente. All'Olimpico si ... (tag24.it)