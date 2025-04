Conceicao fa l’enigmatico sui social | quel messaggio fa preoccupare tutti i tifosi della Juve! – FOTO

JuventusNews24 Conceicao, esterno d'attacco della Juve, ha postato una storia su Instagram: il suo contenuto fa preoccupare tutti i tifosi bianconeri. Il buon pareggio, che la Juve ha conquistato contro la Roma, stona rispetto al messaggio social reso noto da Francisco Conceicao. L'esterno offensivo bianconero ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha ritratto una propria FOTO durante un'esultanza. Questo scatto è stato accompagnato da una scritta in inglese, resa a mo' di citazione, che fa preoccupare molto i tifosi bianconeri. Conceicao storia Instagram messaggio – «Un giorno lo sapranno».

