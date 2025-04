Con te finisce un’epoca Cinema e tv in lutto addio all’attore simbolo di una stagione indimenticabile

Leggi su Caffeinamagazine.it

Jay North, l'attore che negli anni Sessanta conquistò milioni di spettatori con il volto sbarazzino di Dennis Mitchell nella serie televisiva Dennis la minaccia, è scomparso il 6 aprile all'età di 73 anni nella sua casa in Florida. A portarlo via è stato un tumore contro cui lottava da anni. A dare la notizia della sua morte è stata Laurie Jacobson, amica intima e co-protagonista dello show, con un commosso messaggio sui social: "Il nostro caro amico Jay North ha combattuto contro il cancro per diversi anni e questa mattina è morto serenamente a casa", ha scritto su Facebook. La sua scomparsa segna la fine di una parabola intensa e, per molti versi, tormentata. Nato a Hollywood il 3 agosto 1951, Jay North era entrato nel mondo dello spettacolo giovanissimo, iniziando con spot pubblicitari e apparizioni in varietà come The Eddie Fisher Show.