Quotidiano.net - Con Matilde l’IA inventa i cosmetici

NEGLI ULTIMI ANNI, l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le aziende innovano e lanciano nuovi prodotti sul mercato. Dalla ricerca iniziale al test finale, l’intelligenza artificiale sta ridefinendo i processi tradizionali, offrendo strumenti potenti per accelerare il time-to-market, migliorare la personalizzazione e ridurre i costi", dice Francesca Saraceni (nella foto sotto), direttrice generale di Intellico, giovane impresa italiana che si occupa proprio di applicazioni innovative dell’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è in grado di rendere più veloci i processi, ma anche di personalizzare, tramite algoritmi predittivi, le proposte e le promozioni per pubblici sempre più selezionati ed esigenti. Inoltre, l’intelligenza artificiale generativa e non applicata soprattutto ai processi produttivi, riduce fortemente i costi.