“Con la startup WeMaMy aiuto le mamme a reinserirsi nel mondo del lavoro”.

Ferrara, 7 aprile 2025 – La storia di Francesca Casalino bisogna scriverla con l’inchiostro rosa. Perché lei, poco più che trentenne e con due figli, ha deciso che essere mamma non doveva più essere un limite per il. Bensì un’opportunità. E proprio con questo cambio di paradigma nella testa e nel cuore che lei, originaria di Napoli, residente a Vicenza, ha deciso di avviare la sua start-up a Ferrara. Si chiamaed è un’azienda che, dal gennaio di quest’anno, si occupa e preoccupa di gestire i servizi legati ai cittadini in modo efficiente ed efficace aumentandone la qualità. A misura di mamma. Oggi, Francesca sarà premiata a Montecitorio perché il suo progetto è stato selezionato fra le 300 star-up più innovative a livello nazionale e non solo. Casalino, prima di arrivare a, una curiosità: cosa l’ha spinta ad insediare la sua azienda proprio a Ferrara? “Sembrerà strano dirlo, ma in questa città e nel territorio più in generale ho trovato un’accoglienza davvero insolita.