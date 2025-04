Con Bastian Muller sono felice ma posso essere una rompic***oni Martello su delle cose stupide mi fisso e non la smetto più | così Ilary Blasi a Verissimo

Ilary Blasi è stata ospite ieri a "Verissimo" per presentare il nuovo show "The Couple – Una vittoria per due", in onda su Canale 5 a partire da stasera in prima serata. La conduttrice a Silvia Toffanin ha spiegato come vanno le cose con il suo fidanzato Bastian Muller.I due sono legati dal 2022 e si sono conosciuti dopo la turbolenta separazione dall'ex marito e papà dei suoi figli, Francesco Totti. Muller è un imprenditore tedesco e per questo motivo Silvia Toffanin ha chiesto Ilary Blasi se ha imparato a dire qualche parola in tedesco: "Zero, ma secondo me neanche tra di loro si capiscono", ha scherzato la conduttrice che ha poi provato a dire buongiorno e buonanotte nella lingua del fidanzato.Poi, ha svelato alcuni dettagli sulla loro relazione: "La nostra coppia è bilanciata, lui sa come rendermi felice.

