Con Arezzo incontra i cittadini | appuntamento il 10 aprile a Ruscello e il 14 aprile a San Leo

Arezzo, 7 aprile 2025 – Con Arezzo incontra i cittadini: appuntamento il 10 aprile a Ruscello e il 14 aprile a San Leo La Lista Civica delle Frazioni - Con Arezzo prosegue il suo percorso di confronto con i cittadini e invita la comunità a partecipare ai prossimi incontri pubblici: Giovedì 10 aprile ore 21 Circolo di Ruscello Lunedì 14 aprile ore 21 Circolo Acli San Leo Saranno due momenti di ascolto delle esigenze delle cittadine e dei cittadini, con l'obiettivo di costruire insieme il programma per le prossime elezioni amministrative. Agli incontri parteciperanno anche i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Valentina Sileno e Marco Donati. "Crediamo che l'ascolto e il dialogo con la cittadinanza rappresentino la base per costruire un progetto politico di governo - spiega il coordinatore della Lista Civica delle Frazioni Con Arezzo, Alessandro Meucci -.

