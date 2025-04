Comunali | Piciocchi Nella mia Genova 20mila nuovi posti di lavoro

Piciocchi promette la creazione di 20 mila nuovi posti di lavoro a Genova nei prossimi anni. Piciocchi, attuale vicesindaco reggente, lo annuncia in un una nota specificando che "Non è una scommessa, è il nostro impegno per Genova: 20 mila nuovi posti. Genovatoday.it - Comunali: Piciocchi, "Nella mia Genova 20mila nuovi posti di lavoro" Leggi su Genovatoday.it Il candidato sindaco del centrodestra Pietropromette la creazione di 20 miladinei prossimi anni., attuale vicesindaco reggente, lo annuncia in un una nota specificando che "Non è una scommessa, è il nostro impegno per: 20 mila

Comunali, Veroli lascia il centrodestra e appoggia Salis: per Piciocchi maggioranza appesa a un filo - Genova. Il centrodestra in Comune a Genova perde un altro pezzo: Angiolo “Chicco” Veroli, consigliere ex Vince Genova, ha annunciato la uscita dalla maggioranza e il sostegno a Silvia Salis insieme al ... (msn.com)