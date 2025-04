Ilgiorno.it - Como, rubano una bici elettrica fuori da un ristorante: inseguiti e bloccati dai dipendenti del locale

, 7 aprile 2025 – Prima sono statidal dipendente di una pizzeria e poi arrestati dalla polizia, per la rapina aggravata di unaclettadel valore di quasi 2000 euro. In cella sono finiti due tunisini, di 20 e 31 anni, entrambi irregolari sul territorio, con precedenti penali e di polizia, e svariati alias. I fatti sono accaduti ieri mattina verso le 10.30 di domenica, quando una pattuglia della Squadra Volante, durante il controllo del territorio in città, transitando in viale Geno, è stata fermata da uno deidi undell’adiacente piazza Croggi, che ha detto agli agenti di aver bloccato due uomini che, pochi istanti prima, avevano tentato di rubare laclettadi un collega. Gli agenti hanno quindi preso in consegna i due tunisini, facendoli salire in auto per portarli in Questura.