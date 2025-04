Quicomo.it - Como, ruba la bici fuori da un ristorante: inseguimento e scontro fisico in strada, due arresti

Una rapina in pieno centro, in pieno giorno, come se fosse la normalità. È successo a, dove due uomini – tunisini, irregolari sul territorio, senza fissa dimora, con una sfilza di alias e precedenti penali – hanno tentato dire unaelettrica da quasi 2.000 euro, finendo poi in.