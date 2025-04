Formiche.net - Commercio, strategia e la saggezza dimenticata del vantaggio comparato. Il dilemma dell’Ue

Il sistema commerciale globale ha ricevuto una scossa drammatica dal nuovo regime tariffario aggressivo lanciato in questi giorni dagli Stati Uniti, sotto la rinnovata leadership del presidente Donald Trump. La nuova iniziativa politica include una tariffa generale del 10% su tutte le importazioni, con dazi mirati fino al 50% sulle merci provenienti da paesi ritenuti titolari di pratiche commerciali “sleali”. Si tratta di una forma estrema di una filosofia commerciale che interpreta gli scambi internazionali come un gioco a somma zero, in cui il guadagno di una nazione non può che avvenire a spese di un’altra.Per capire l’impatto, e come l’Unione Europea potrebbe rispondere, è utile guardare prima alle implicazioni economiche, per cui i due concetti di base sono ile ilcompetitivo.