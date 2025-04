Commando tenta di uccidere un imprenditore cinese a Prato | preso il sesto uomo

Leggi su Corrieretoscano.it

to omicidio di unnel locale di: individuato e arrestato ilcomponente della spedizione punitiva, sorta nell’ambito del mercato delle grucce per abbigliamento. Dopo nove mesi di intenso lavoro, coordinato dalla procura, si è giunti a individuare in un ristorante della periferia della città di Padova, ilesecutore materiale, Nengyin Fang, ex soldato dell’esercito della Repubblica Popolare, che – il 6 luglio 2024, all’interno del locale Number One di via Scarlatti – ha compiuto ilto omicidio di Chang Meng Zhang,, inserito nel mercato della produzione delle grucce, già condannato in via definitiva per l’omicidio volontario di Zhijian Su (referente dell’impresa Eurotrans/Oulian), commesso a San Giuseppe Vesuviano, ni provincia di Napoli, nel marzo 2006.