COMICON 2025 | i The Jackal presentano in anteprima Pesci Piccoli 2 a Napoli

Napoli – Si arricchisce il programma "Cinema & Serie TV" della XXV edizione del COMICON Napoli, in scena alla Mostra d'Oltremare dal 1° al 4 maggio. Tra gli eventi più attesi, il ritorno in grande stile dei The Jackal che, venerdì 2 maggio, saliranno sul palco dell'Auditorium per presentare in esclusiva le prime immagini della seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie comedy prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video.Accanto a Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, saranno presenti l'attrice Martina Tinnirello e il regista e co-autore Francesco Ebbasta. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto nel 2023, con la prima stagione lanciata proprio al COMICON, Pesci Piccoli tornerà su Prime Video il 13 giugno con una seconda stagione composta da otto episodi.

