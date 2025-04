Come Tudor sta cambiando la Juventus

Juventus.La partita, insomma, era piuttosto importante e le due squadre ci arrivavano in due momenti molto diversi della propria stagione.Per Igor Tudor era la prima settimana piena di lavoro dopo la vittoria contro il Genoa all'esordio. Rispetto a quella partita il tecnico ha operato un solo cambio: Nico Gonzalez al posto di Koopmeiners sulla linea dei trequartisti, con Weah quinto di centrocampo. Weah si è messo a sinistra, con McKennie spostato sulla fascia destra. Ultimouomo.com - Come Tudor sta cambiando la Juventus Leggi su Ultimouomo.com La Roma veniva da un'incredibile serie di 7 vittorie consecutive; in mezzo un solo gol subito - quello di Da Cunha del Como nella vittoria per 2-1 per i giallorossi. La squadra di Ranieri aveva così l'occasione di raggiungere la soglia della zona Champions League, in una stagione in cui per un momento è stata a ridosso di quella retrocessione. Per riuscirci però doveva battere la.La partita, insomma, era piuttosto importante e le due squadre ci arrivavano in due momenti molto diversi della propria stagione.Per Igorera la prima settimana piena di lavoro dopo la vittoria contro il Genoa all'esordio. Rispetto a quella partita il tecnico ha operato un solo cambio: Nico Gonzalez al posto di Koopmeiners sulla linea dei trequartisti, con Weah quinto di centrocampo. Weah si è messo a sinistra, con McKennie spostato sulla fascia destra.

Come Tudor sta cambiando la Juventus. Tudor-Koopmeiners, faccia a faccia e retroscena: la Juve cambia metodo. Juventus, il mercato estivo sconfessato dalle idee di Tudor. Chi cambia ruolo e chi si adatterà. Tudor cambia la Juve: un gioco verticale oltre i soliti difetti. Come giocherà la Juventus di Tudor: cambia il modulo, col croato torna la difesa a tre e Vlahovic diventa più "centrale". Come cambia la Juventus con Igor Tudor: difesa a tre e chance per Dusan Vlahovic. Ne parlano su altre fonti

Tudor cambia la Juve: un gioco verticale oltre i soliti difetti - Solo tre allenamenti prima della vittoria sul Genoa: così il tecnico croato prova a curare i problemi della gestione Motta ... (repubblica.it)

Tudor via subito: la Juve cambia di nuovo allenatore - Tudor via subito: la Juventus cambia di nuovo l’allenatore ... Probabilmente, quest’ultima cosa, sta succedendo adesso. Difficile, anche secondo i tifosi bianconeri, che Tudor possa rimanere il ... (juvelive.it)

Roma-Juventus, Tudor cambia in attacco: la probabile formazione - Igor Tudor cambia in attacco in vista di Roma-Juventus: la probabile formazione ... ma bisognerà capire come sta. Dunque, è possibile che al suo posto giochi Francisco Conceicao, ma non è ... (informazione.it)