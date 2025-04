Iodonna.it - Come orientarsi nel calendario e come comprare i biglietti, dalle 10 di domani, 8 aprile. Fino al 6 maggio disponibili offerte per alcune sessioni

Dopo le finestre di vendita dello scorso febbraio, è arrivato il momento diper assistere dal vivo al grande evento sportivo mondiale che torna in Italia a distanza di 20 anni dall’ultima volta. Ovvero le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio del prossimo anno e dal 6 al 15 marzo 2026. In palio ben 116 titoli Olimpici e 79 Paralimpici. Milano Cortina 2026: parte il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali X Leggi anche › Cortina si rinnova, aspettando il 2026 Milano ospiterà la Cerimonia d’apertura, le gare di pattinaggio di figura, il pattinaggio di velocità, lo short track e i tornei di hockey su ghiaccio.