Come funziona l’app anti dazi di Bonelli e Fratoianni

Repubblica.it - Come funziona l’app anti dazi di Bonelli e Fratoianni Leggi su Repubblica.it L'applicazione si chiama trumptax ed è stata sviluppata dal gruppo Alleanza Verdi Sinistra. L’abbiamo provata

Come funziona l’app anti dazi di Bonelli e Fratoianni. La sinistra riparte dall’inutile app anti dazi (che non funziona su Apple). Avs presenta Truptax.eu, ecco come funziona la app "anti dazi". Avs presenta Truptax.eu, ecco come funziona la app "anti dazi". Trump Tax, arriva l’App contro i dazi americani: come funziona. L'App anti - dazi di AVS: dichiarazioni di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (2.04.2025). Ne parlano su altre fonti

Avs presenta Truptax.eu, ecco come funziona la app "anti dazi" - Ecco come funziona l'app Trumptax.eu lanciata da Avs e che intende boicottare i prodotti americani a favore di quelli italiani ed europei. (Alexander Jakhnagiev) ... (ilgiornale.it)

La sinistra riparte dall’inutile app anti dazi (che non funziona su Apple) - Alleanza Verdi e Sinistra presentano una app "anti dazi" che indica la provenienza dei prodotti leggendo le etichette. Non per essere malfidenti, ma quando la politica italiana cerca di darsi una svec ... (msn.com)

Avs presenta Truptax.eu, ecco come funziona la app "anti dazi" - (Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2025 Ecco come funziona l'app Trumptax.eu lanciata da Avs e che intende boicottare i prodotti americani a favore di quelli italiani ed europei. Fonte: Agenzia Vista ... (quotidiano.net)