Come finisce il film Quando l’amore ci mette la zampa? Come trovare l’anima gemella

Nel finale del film Quando l'amore ci mette la zampa, Simon (Corey Sevier) e Alex (Rebecca Dalton) riconoscono i loro sentimenti reciproci e iniziano una relazione. La loro collaborazione nell'addestrare il cane di Chloe (Eliza King) non solo migliora il comportamento dell'animale, ma rafforza anche il legame tra Simon e Alex. Inoltre, Simon gioca un ruolo cruciale nel salvare il rifugio per animali in cui Alex fa volontariato, organizzando un evento di beneficenza che assicura la continuazione delle attività del centro.All'inizio, Simon, un pubblicitario di successo, desidera conquistare Chloe, una stilista affermata, ma incontra difficoltà nel rapportarsi con il suo cane, anch'esso chiamato Simon. Per risolvere il problema, assume Alex, un'addestratrice di cani con una profonda passione per gli animali, dovuta anche all'abbandono subito dal padre durante l'infanzia.

