Colpo dei ladri al supermercato di Pinerolo | furgone utilizzato come ariete per rubare la cassaforte ingenti i danni

ladri in azione ha colpito nella notte di oggi, lunedì 7 aprile 2025, al supermercato Carrefour Market di via Saluzzo a Pinerolo. Utilizzando un furgone come ariete, i malviventi abbattuto la porta di accesso del negozio, hanno legato la cassaforte con alcune funi e sono riusciti a. Torinotoday.it - Colpo dei ladri al supermercato di Pinerolo: furgone utilizzato come ariete per rubare la cassaforte, ingenti i danni Leggi su Torinotoday.it Una banda diin azione ha colpito nella notte di oggi, lunedì 7 aprile 2025, alCarrefour Market di via Saluzzo a. Utilizzando un, i malviventi abbattuto la porta di accesso del negozio, hanno legato lacon alcune funi e sono riusciti a.

Tentano colpo da film al Conad. Ma c’è l’allarme - Ladri hanno sfondato la vetrata di un bar per poi introdursi nel supermarket di fianco. Non è riuscito il trasporto della cassaforte ... (msn.com)

Colpo nella notte al Conad, ladri in fuga con la cassaforte - Crescentino si è svegliata questa mattina, venerdì 4 aprile 2025, con la triste notizia di un furto al supermercato Conad di Crescentino, in via Giotto. Poco prima dell’alba, intorno alle 3:30, i ... (primachivasso.it)

Assalto al Conad di Arceto: ladri sfondano l’ingresso con un furgone e fuggono con la cassa - Il colpo nella notte, i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. L’allarme lanciato da un residente, indagano i carabinieri: al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza ... (msn.com)