Colpo Casemiro | addio Manchester sbarca in Serie A

Casemiro non vede l'ora di dire addio al Manchester United. Una nuova destinazione in Serie A per il trasferimento del brasiliano: la veritàTutto può cambiare improvvisamente per quanto riguarda il futuro di Casemiro. Il centrocampista brasiliano del Manchester United è pronto a voltare pagina ancora una volta: spunta l'intreccio decisivo in Serie A, ecco dove giocherà.Colpo Casemiro: addio Manchester, sbarca in Serie A – Lapresse – calciomercato.it Casemiro è pronto a volare nel campionato italiano. In passato è stato accostato alle big della Serie A, ma tutto può cambiare ancora una volta. Dopo il Real Madrid ha optato per la destinazione chiamata Manchester United: ora è pronto a trasferirsi in Serie A. Nelle ultime settimane è stato accostato anche ai club sudamericani, ma non vanno sottovalutate le piste che lo porterebbero in Italia.

Colpo Casemiro: addio Manchester, sbarca in Serie A. Il Milan sogna Casemiro: colpo a centrocampo per i rossoneri?. La Roma sogna Casemiro: possibile colpo a centrocampo?. Le notizie del 28 gennaio 2025 di calciomercato: Elmas al Toro, Lazio in pole per Casadei. La Roma su Casemiro, Dorgu allo United. Casemiro, l'addio al Real Madrid: "Sono felice perché a questo club ho dato tutto". Casemiro vicino al Fenerbahce: Mourinho lo vuole in Turchia. Ne parlano su altre fonti

