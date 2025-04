Colpito con un coccio di bottiglia Milano Marittima un 20enne ferito Si riaccende il dibattito sulla movida

Milano Marittima. Qui sono stati chiamati i soccorsi dopo che un giovane di 20 anni è stato ferito a un braccio con un pezzo di vetro, probabilmente proveniente da una bottiglia. All'arrivo sul posto dei carabinieri gli aggressori – che, da una prima ricostruzione, dovrebbero essere almeno tre o quattro e italiani – erano già fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Oltre alla vittima c'erano però anche diversi testimoni, e ora le indagini cercheranno di chiarire l'accaduto e dare un nome ai colpevoli. I carabinieri stanno aspettando di riuscire a sentire il giovane in maniera più approfondita, dalle prime informazioni pare che il ragazzo non conoscesse gli aggressori e che la lite sia stata causata da futili motivi.

