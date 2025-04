Ilrestodelcarlino.it - Colli bolognesi: 16 parchi da scoprire e da vivere in mezzo alla natura

Bologna, 7 aprile 2025 – Il ruolo deinella simbiosi con la città è quello di un polmone fatto di verde e tranquillità a solo pochi minuti dal centro. Un posto dove potere camminare, correre, pedalare e portare pure i bambini a vedere che il mondo non è fatto solamente di automobili e cemento. Un posto dove rilassarsi, giocare, prendere il sole, leggere e soprattutto camminare. Il territorionare bolognese è quasi un terzo della superficie comunale e si innalza subito a sud della città. I torrenti Aposa e Ravone (e i rii Meloncello e di Monte Griffone) scolpiscono le valli strette con versanti piuttosto ripidi con andamento quasi parallelo in un fronte solo all’apparenza compatto di rocce marnose, sabbiose e gessose. Quanti sono inari a Bologna? Un’idea da provare: Monte Donato – Monte Paderno La curiosità: Monte Donato, le torri e la festa Quanti sono inari a Bologna? Inari sono 16: Villa Spada, Giardino di Villa delle Rose, San Pellegrino, Baden Powell, San Michele in Bosco, Villa Ghigi.