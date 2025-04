Frosinonetoday.it - Colleferro, ladri presi a rubare in un appartamento. Dopo la fuga uno viene arrestato

Grazie ad una veloce segnalazione al numero unico per le emergenze si è riuscito a sventare un furto in un'abitazione di. La notte tra sabato e domenica scorsa sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato in quanto alcuni vicini avevano segnalato la presenza di due individui.