Colle | diritto saluteconquista civiltà

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.01 "Ilalla salute è una conquista della nostra, frutto di decenni di impegno civile e mobilitazione popolare,riforme sociali e progressi scientifici" Così il presidente Mattarella per la Giornata mondiale della Salute. "La recente esperienza pandemica ha mostrato come la salute globale sia vulnerabile quanto sia cruciale investire in sistemi sanitari robusti, pronti a fronteggiare le emergenze", prosegue. Poi: "Crescente denatalità che affligge il Paese impone impegno costante e mirato per continuità e qualità servizi"