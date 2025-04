Ilgiorno.it - Colico, retata nei boschi della droga dell'Alto Lario: smantellati dieci accampamenti dello spaccio

(Lecco), 7 aprile 2025 – Teloni cerati per ripararsi dalla pioggia o dal sole a seconda del meteo, batterie per auto per alimentare impianti elettrici di fortuna, bombole del gas per accendere fornelli da campo su cui cucinare anche la. E poi pentole, stoviglie, materassi, patate, succhi di frutta. Su un tavolino in plastica da campeggio invecepolvere bianca: è cocaina da tagliare e confezionare in dosi. Ma anche un arsenale di armi bianche, bici e monopattini rubati. È quanto hanno trovati gli agentiPolizia locale, insieme ai colleghi di Meda e Cernobbio, con i volontariProtezione civile comunale ee penne nere, durante un'incursione neidel lago di Como, trae Dorio, nella zona a ridosso del Sentiero del Viandante.