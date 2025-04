Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Non interpreto un personaggio, sono semplicemente me stesso”

è campione indiscusso della WWE da un anno ormai, e gran parte del merito va al fatto che i suoi promosempre impeccabili. Infatti,ha ammesso che tutto ciò che dice nei suoi promoparole sue. Parlando durante il podcast Pardon My Take,ha spiegato che nel wrestling non interpreta un: èse. “The American Nightmare” pensa che una parte del motivo per cui la gente si sente connessa a lui sia legata alla sua famiglia, in particolare all’amore che molti avevano per suo padre. Inoltre, ha condiviso tutto il suo percorso con i fan da quando è tornato in WWE. Tutto ciò che dice e fa sul ring è reale, è ciò che sente veramente:“Tutto ciò che riguarda me. non ho un, capisci?me. Edavvero felice che questo approccio abbia funzionato.