Cocaina nascosta sotto l’auto | 44enne di Sarno condannato a due anni

È statoa duedi reclusione, con pena sospesa, un uomo di 44residente a, dopo il ritrovamento di alcune dosi die un bilancino di precisione nascostila sua auto. La sentenza è stata pronunciata nei giorni scorsi dal giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore.I fatti risalgono all’agosto scorso, quando la Guardia di Finanza scoprì il pacco sospetto fissato con del nastro adesivola vettura dell’uomo. L’imputato, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, aveva portato in aula anche il video di una telecamera di sorveglianza, che mostrava un individuo aggirarsi più volte nei pressi della sua auto, di notte.Sulla sostanza sequestrata è stata eseguita un’analisi per accertarne il principio attivo. Le motivazioni della condanna saranno rese note entro sessanta giorni.

