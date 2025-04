Cnpr forum le sfide della sostenibilità economica in un mondo sempre più indebitato

Ilgiornale.it - Cnpr forum, le sfide della sostenibilità economica in un mondo sempre più indebitato Leggi su Ilgiornale.it Tremaglia (FdI): “Incentivare investimenti che aiutino l’economia reale a sostenere il sistema Paese”. Turco (M5s): “Crescita stagnante mette in discussione affidabilità del Paese”. De Palma (FI): “Stabilità azione di governo costruisce credibilità finanziaria del Paese”. Scotto (Pd): “Investimenti pubblici a sostegno di consumi e imprese”

Cnpr forum, le sfide della sostenibilità in un mondo sempre più indebitato - NAPOLI – “Il debito italiano è in gran parte detenuto da cittadini italiani, che continuano a mostrare fiducia nel Paese. Tuttavia, è essenziale che venga utilizzato per investimenti produttivi e non ... (dire.it)

