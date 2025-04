Cnpr forum | le sfide della sostenibilità economica in un mondo sempre più indebitato.

Leggi su Ildenaro.it

“Il debito italiano è in gran parte detenuto da cittadini italiani, che continuano a mostrare fiducia nel Paese. Tuttavia, è essenziale che venga utilizzato per investimenti produttivi e non per spese improduttive. Le politiche attuali puntano a sostenere l’economia reale e favorire la crescita. A livello europeo, un debito comune potrebbe essere utile solo se finalizzato a investimenti strategici e non gravato da eccessiva burocrazia o squilibri tra Stati membri. Serve un approccio prudente e responsabile”. Lo ha dichiarato Andrea Tremaglia, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera, nel corso del‘Lein unpiù’ promosso dalla cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.