Iltempo.it - Cnpr forum: le sfide della sostenibilità economica in un mondo sempre più indebitato

Leggi su Iltempo.it

“È fondamentale comprendere che il debito italiano, fortunatamente, non è detenuto da potenze ostili – sebbene tali scenari non siano da escludere – ma è per la maggior parte nelle mani degli italiani, che continuano a dimostrare fiducia rispondendo positivamente alle recenti aste di titoli pubblici”. Lo ha dichiarato Andrea Tremaglia, deputato di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio alla Camera, nel corso del‘Lein unpiù indebitato' promosso dalla cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Tuttavia, ciò che conta davvero - ha aggiunto Tremaglia - è capire come viene impiegato il debito: c'è una differenza sostanziale tra indebitarsi per finanziare una vacanza e farlo per sostenere investimenti produttivi, capaci di generare valore e ritorni economici nel medio-lungo periodo.