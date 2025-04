Cmo Ozzano conquista il primo posto in Serie C Virtus Medicina inarrestabile

Serie C e successo che sigilla il primo posto per il Cmo Ozzano di coach Grandi, che annienta Castelnovo e, forte della differenza canestri con Medicina, si garantisce il fattore campo nel primo turno di playoff. Per la Virtus Medicina arriva la decima vittoria di fila contro Novellara, che eleva i gialloneri fra le squadre da battere in post-season. Girone G: Molinella-Cmp Granarolo 90-68; Cmo Ozzano-Lg Competition 100-70, Cvd Casalecchio-Scandiano 79-67, Argenta-Montecchio 69-62, Bsl San Lazzaro-Francesco Francia 70-83, Virtus Medicina-Novellara 84-63, Vignola-Sg Fortitudo 77-82. La classifica: Cmo Ozzano 42; Virtus Medicina 40; Lg Competition 36; Molinella e Francesco Francia 34; Scandiano 28; Cmp Granarolo e Cvd Casalecchio 22; Argenta 20; Arena 18; Sg Fortitudo, Vignola e Novellara 16; Bsl San Lazzaro 6. Sport.quotidiano.net - Cmo Ozzano conquista il primo posto in Serie C, Virtus Medicina inarrestabile Leggi su Sport.quotidiano.net Penultima di regular season inC e successo che sigilla ilper il Cmodi coach Grandi, che annienta Castelnovo e, forte della differenza canestri con, si garantisce il fattore campo nelturno di playoff. Per laarriva la decima vittoria di fila contro Novellara, che eleva i gialloneri fra le squadre da battere in post-season. Girone G: Molinella-Cmp Granarolo 90-68; Cmo-Lg Competition 100-70, Cvd Casalecchio-Scandiano 79-67, Argenta-Montecchio 69-62, Bsl San Lazzaro-Francesco Francia 70-83,-Novellara 84-63, Vignola-Sg Fortitudo 77-82. La classifica: Cmo42;40; Lg Competition 36; Molinella e Francesco Francia 34; Scandiano 28; Cmp Granarolo e Cvd Casalecchio 22; Argenta 20; Arena 18; Sg Fortitudo, Vignola e Novellara 16; Bsl San Lazzaro 6.

