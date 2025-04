Clusone tragedia nella notte | brucia un’auto all’interno una persona morta

tragedia nella notte a Clusone, lungo via Brescia, la strada che conduce a San Lorenzo di Rovetta: attorno alle 3 i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo sono giunti sul posto in seguito a una chiamata che avvertiva di un veicolo in fiamme.Una volta spente le fiamme, però, all’interno è stato rinvenuto il corpo di una persona senza vita: praticamente carbonizzato, non è ancora stato possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna.Del caso si stanno occupando i carabinieri di Clusone, anche loro allertati insieme a un’ambulanza e un’automedica.Seguono aggiornamenti. Bergamonews.it - Clusone, tragedia nella notte: brucia un’auto, all’interno una persona morta Leggi su Bergamonews.it , lungo via Brescia, la strada che conduce a San Lorenzo di Rovetta: attorno alle 3 i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo sono giunti sul posto in seguito a una chiamata che avvertiva di un veicolo in fiamme.Una volta spente le fiamme, però,è stato rinvenuto il corpo di unasenza vita: praticamente carbonizzato, non è ancora stato possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna.Del caso si stanno occupando i carabinieri di, anche loro allertati insieme a un’ambulanza emedica.Seguono aggiornamenti.

